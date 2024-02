Puerto Cabello estreia em Libertadores batendo o Defensor

O primeiro jogo da Libertadores 2024 terminou com um marcador histórico. Pela primeira fase eliminatória anterior aos grupos, Puerto Cabello e Defensor jogaram na Venezuela e o marcador foi de 3 a 2 para os estreantes no torneio continental. O embate em questão aconteceu no Estádio Misael Delgado, em Valência.

Um ataque. Foi isso que a representação venezuelana precisou para marcar o seu primeiro gol na história do torneio continental. Logo após bom passe pelo meio de Richard Celis, Antonio Romero se livrou da marcação e bateu na saída do arqueiro Kevin Dawson.

Em meio ao nervosismo do confronto e seguidos erros de passe, gradualmente a equipe uruguaia começou a tomar conta no plano ofensivo. Tendo criado, aliás, uma grande chances onde o potente chute cruzado de José Álvarez parou em ótima defesa de Giancarlo Schiavone. Dessa forma, com 24 minutos, uma cobrança de falta vinda da esquerda foi preponderante para transformar o crescimento dos visitantes na constituição da igualdade. Em batida forte de Nicolás Rodríguez, Facundo Bernal desviou de cabeça e estufou as redes do Puerto Cabello.

Curiosamente, no empate do placar, o confronto se reequilibrou e os anfitriões voltaram a ter condições de criarem jogadas agudas no ataque, algo raro apesar da precoce abertura do marcador. E, na base da eficiência, bastou Miku ter relativo espaço no seu habitat comum (a grande área) para recolocar o clube venezuelano na dianteira. Aos 36, o centroavante recebeu grande passe nas proximidades da pequena área para fuzilar Dawson.

Novamente, com a bola parada

Seja pela questão de melhor ajuste dos sistemas de marcação ou também por desgaste físico das equipes, o número de oportunidades caiu consideravelmente na volta das equipes. Algo que, inegavelmente, acabava favorecendo os donos da casa e a sustentação da vantagem parcial.

Entretanto, após lançamento para Octavio Rivero, o Defensor chegou a igualdade com o centroavante sendo derrubado na grande área e a arbitragem marcando pênalti graças a revisão do Árbitro de Vídeo. Na batida, o próprio Rivero foi na bola de segurança e mandou no meio da meta defendida por Giancarlo Schiavone.

Na reta final, a equipe da casaparecia ter maiores condições de buscar o triunfo. Principalmente, dada a quantidade de jovens jogadores que adentraram o campo do lado uruguaio. Assim, Michael Covea recebeu passe na entrada da grande área, deu um bonito corte na marcação e bateu de perna esquerda, mandando no extremo canto esquerdo de Kevin Dawson. 3 a 2, placar final.

