James faz postagem após recusa e ‘silêncio’ pós-título do São Paulo

James Rodríguez mantém seus treinos no São Paulo, embora seu nome ainda não esteja inscrito no Campeonato Paulista e não disputar uma partida desde novembro do ano passado. Nesta terça-feira (6), dia que marcou a reapresentação do elenco após o título da Supercopa do Brasil frente ao rival Palmeiras, o colombiano voltou às atividades.

Chamou atenção, porém, o fato de James não ter mencionado em suas redes sociais a conquista tricolor. Ele, aliás, sequer viajou para Belo Horizonte com o elenco no fim de semana. De acordo com o presidente Julio Casares, a escolha por não viajar com o grupo foi de James, que estava ciente de que não estaria na lista de relacionados para a decisão.

“É uma opção. Todos vieram, ele não veio. Mas ele estava torcendo, ele ligou para o pessoal, estava torcendo muito e tenho certeza de que amanhã estará treinando com a gente”, disse o mandatário.

James, porém, quebrou o silêncio sobre a conquista por meio de uma postagem em que aparece uma imagem dele durante treino. A legenda dizia: “Algo sobre hoje, seguimos…”.

Posteriormente, o craque publicou um vídeo em que faz um gol de perna direita no treino e ironiza na legenda. “A direita às vezes trabalha”.

