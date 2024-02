Jornal argentino elogia contratações do Botafogo: 'Brigar pela Libertadores'.

A janela de transferências do Botafogo repercutiu positivamente no cenário internacional. Afinal, nesta terça-feira, o jornal “Olé”, da Argentina, elogiou o mercado alvinegro. De acordo com o portal, aliás, o Glorioso vai com tudo pelo título da Libertadores.

“O Fogão tentará continuar com a hegemonia brasileira a nível continental, na tentativa de conquistar a sexta Libertadores de forma consecutiva (as edições anteriores foram vencidas por Fluminense, Palmeiras e Flamengo).O conjunto alvinegro decidiu reforçar todas as suas áreas em um mercado de transferências agitado e caro”, afirmou o jornal argentino.

Até o momento, o Botafogo anunciou sete contratações: John, Lucas Halter, Alexander Barboza, Pablo, Luiz Henrique, Jeffinho e Jefferson Savarino. Além deles, contudo, o Alvinegro acertou com Damián Suárez, que chegará em breve, e Allan e Igor Jesus. Estes dois últimos, contudo, assinaram pré-contrato e talvez cheguem apenas no meio do ano.

O Botafogo está na segunda fase da Libertadores, anterior à fase de grupo. O adversário do Glorioso será Melgar (PER) ou Aurora (BOL), no fim do mês. Caso avance à terceira fase, o time botafoguense enfrentará Red Bull Bragantino ou Águilas Doradas (COL) no início de março.

