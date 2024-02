São Paulo x Água Santa: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Água Santa nesta quarta-feira (06), às 21h30, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista chega embalado, já que ainda não perdeu na temporada e conquistou a Supercopa Rei do Brasil no último final de semana. Por outro lado, o time de Diadema vem de triunfo diante do Mirassol e tenta somar mais três pontos, querendo se manter no grupo de classificados para o mata-mata. Aliás, vale lembrar que as equipes se enfrentaram nas quartas de final do Estadual no ano passado e o Netuno levou a melhor diante do Soberano.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da Record e do Paulistão Play.

Como chega o São Paulo?

O técnico Thiago Carpini deve fazer mudanças no time titular, após conquistar a Supercopa no domingo (04). Afinal, pensando em preservar alguns atletas visando o restante da temporada, alguns atletas que não tiveram muitas oportunidades, devem começar a partida. Contudo, Lucas Moura segue fora com dores na coxa direita. Além disso, James Rodriguez segue em trabalho para controle de carga e ainda não está inscrito no Paulistão. Por fim, nomes como de Arboleda, Welington e Calleri devem ser poupados.

Como chega o Água Santa?

Por outro lado, o atual vice-campeão paulista não vem tendo a mesma regularidade do ano passado, mas ainda sim segue na vice-liderança do Grupo B, que tem o Palmeiras como líder mesmo com um jogo a menos. Aliás, os sete pontos até aqui são frutos de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Contudo, o que preocupa a torcida é o ataque. Afinal, são apenas três gols marcados em cinco jogos, média inferior a um por jogo.

SÃO PAULO X ÁGUA SANTA

Data e horário: 7/2, às 21h30(de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo, SP

SÃO PAULO: Rafael; Moreira, Ferraresi, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Pablo Maia (Bobadilla), Ferreirinha e Nikão; Galoppo e Luciano (Juan). Técnico: Thiago Carpini

ÁGUA SANTA:Ygor Vinhas; Alex Silva, Wálber, Roger Carvalho e Rhuan; Léo Sena, Cristiano, Luan Dias e Bruno Xavier; Bruno Mezenga e Keké. Técnico: Bruno Pivetti

Árbitro: Raphael Claus

Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Marcio Henrique de Gois

