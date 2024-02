Neymar verá Santos x Corinthians de camarote na Vila Belmiro

O clássico Santos x Corinthians, nesta quarta-feira (7), terá a ilustre presença de Neymar. O atacante de 31 anos estará na Vila Belmiro, após aceitar um convite do presidente Marcelo Teixeira para ver o jogo ao seu lado. Dessa forma, a cria do Peixe assistirá à partida ao lado do mandatário, em um dos camarotes da Vila Belmiro.

Esta será a primeira presença de Neymar em um jogo do Santos neste ano. Ele está machucado desde outubro, quando rompeu o ligamento cruzado e o menisco do joelho esquerdo. Ele só deverá voltar a atuar no segundo semestre. Atualmente, ele é atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Quando o Santos caiu para a Série B do Brasileirão, em dezembro passado, Neymar chegou a dizer a Marcelo Teixeira que gostaria de voltar ao clube um dia. Ele defendeu o Peixe profissionalmente entre 2009 e 2013, conquistando uma Libertadores da América, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Paulistas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.