Al-Nassr faz oferta milionária para tirar Varane do United

O Al-Nassr, equipe saudita que tem Cristiano Ronaldo como destaque, planeja um investimento significativo em 2024. De acordo com informações do jornal britânico “Daily Mail”, o clube apresentou uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 266 milhões) pelo zagueiro Raphael Varane, atualmente no Manchester United.

Ao mesmo tempo, Varane, de 30 anos, pode assinar pré-contrato com outra equipe, uma vez que seu contrato com os Red Devils termina em junho de 2024. O Al-Nassr, ansioso pela liberação imediata do defensor, estaria disposto a desembolsar a quantia mencionada.

Apesar de não ser titular absoluto no Manchester United, Varane tem uma história de sucesso ao lado de Cristiano Ronaldo. Quando atuaram juntos pelo Real Madrid, os jogadores conquistaram quatro títulos da Champions.

Além disso, o zagueiro conquistou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção da França.

Dessa maneira, a imprensa britânica relata que Varane tem a oportunidade de se juntar a Cristiano Ronaldo novamente no Al-Nassr. A oferta, inclusive, seria vista com bons olhos pela diretoria do Manchester United, uma vez que o zagueiro tem um dos salários mais altos do clube inglês.

