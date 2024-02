Aurora x Melgar (Libertadores): onde assistir, escalações

A primeira fase eliminatória da Libertadores terá sequência na próxima quarta-feira (7) com o encontro entre Aurora, da Bolívia, e Melgar, do Peru. O palco do confronto será a altitude da cidade de Cochabamba, acima 2.558 metros do nível do mar. Mais precisamente, o Estádio Felix Capriles. Vale ressaltar que o classificado dessa eliminatória terá um brasileiro na etapa seguine como oponente, o Botafogo.

Veja aqui todos os concorrentes da Libertadores-2024

Como está o Aurora

No aspecto de ritmo de jogo, os bolivianos chegam para abrir a sua temporada, já que não atuam desde o dia 5 de dezembro. Naquela oportunidade, venceu o Vaca Diez, por 3 a 0, no mesmo local do confronto continental.

Como está o Melgar

Por outro lado, o Melgar já teve a possibilidade de duelar contra um clube da Bolívia em 2024, empatando em 1 a 1 partida amistosa contra o Bolívar. Além disso, a representação de Arequipa disputou duas rodadas do Campeonato Peruano onde o desempenho não é nada bom: derrotas contra Cusco e Cesar Vallejo, ambas por 3 a 2.

Onde assistir

A ESPN e o Star+ transmitem a partida a partida das 21h30 (de Brasília).

AURORA/BOL x MELGAR/PER

Primeira fase eliminatória da Libertadores (ida)

Data e horário: 7/2/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Félix Capriles, Cochabamba (BOL)

AURORA: David Akologo; Nelson Amarilla, Luis Barboza, Ezequiel Michelli e Oscar Vaca; Jair Torrico, José Segovia e Amilcar Sánchez; Jair Reinoso, Serginho e Oswaldo Blanco. Técnico: Mauricio Soria.

MELGAR: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Leonel Galeano e Leonel González; Alejandro Ramos, Tomás Martínez, Walter Tandazo, Pablo Lavandeira e Alexis Arias; Cristian Bordacahar e Bernardo Cuesta. Técnico: Pablo de Muner.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.