Rival do Corinthians na Copa do Brasil acerta venda de SAF para grupo sul-coreano

Com a entrada do novo acionista, Lucas Franzato deixa a presidência. Contudo, permanece a serviço do Cianorte. Gustavo Carmo, que está no clube desde abril de 2022 e ocupava ultimamente a função de diretor executivo de futebol, será o novo presidente. Já o CEO da SAF será Bruno Martins, representante dos asiáticos na administração.

O Cianorte disputa o Campeonato Paranaense e soma, portanto, três vitórias, um empate e duas derrotas até o momento. O calendário, além do Estadual, inclui a Série D do Brasileiro e a Copa do Brasil. O adversário dos paranaenses na primeira fase do mata-mata nacional, aliás, será o Corinthians.

Além da meta na atual temporada de garantir presença nos torneios nacionais em 2025, o planejamento com a SAF consiste em chegar à Série B do Brasileiro em quatro anos.

Nesta quarta-feira, o Cianorte apresentará os detalhes da mudança administrativa em entrevista coletiva. Às 20h, o time recebe o Coritiba.

