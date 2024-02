Em Porto Alegre, nesta terça-feira (6/2), às 21h30 (de Brasília) o Grêmio recebe o Novo Hamburgo abrindo a sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Os gremistas lideram com 12 pontos (contra dez do Internacional) O Novo Hamburgo faz boa campanha. Com oito pontos é o quinto colocado. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que começa a sua cobertura às 20h. A narração e o comando fica a cargo de João Delfino.