Barcelona planeja mais uma pré-temporada nos Estados Unidos

A temporada europeia ainda nem acabou, mas o Barcelona já planeja voltar ao Estados Unidos em 2024. Nesse sentido, o clube culé busca definir as datas, que estão condicionadas pela Eurocopa, que termina no dia 14 de julho, e pela Copa América. Diante disso, segue m negociação com outros adversários do Velho Continente que também podem desembarcar em solo norte-americano visando a próxima temporada (2024/25).

Além disso, os catalães aguardam a resposta do Real Madrid para um possível ‘El Clasico’ para gerar renda, assim como da Juventus para um possível confronto. Outro adversário cogitado foi o Inter Miami, de Messi, Jordi alba e Busquets, mas a equipe já terá outro compromisso na data, a Copa das Ligas. A informação é do portal espanhol ‘Mundo Deportivo’

O planejamento do Barcelona é encontrar uma sede fixa para realizar a pré-temporada no país. Na temporada passada, o time esteve em Los Angeles, onde teve sede em Dallas e Las Vegas.

Os comandados de Xavi Hernández, que pretende sair ao fim da temporada, voltam a campo no próximo domingo, para medir forças com o Granada, às 17h (de Brasília) no Olímpico Lluís Companys. Atualmente, a equipe soma 50 pontos, na terceira colocação, oito atrás do líder Real Madrid. No dia 21, o duelo será com o Napoli, pelas oitavas de finais da Champions League, no Estádio Diego Armando Maradona.

