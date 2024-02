Nottingham Forest x Bristol City: escalações e onde assistir

Partida decisiva na Copa da Inglaterra. Nottingham Forest e Bristol City se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h45, no The City Ground, em partida válida pela quarta rodada da competição. Após o empate sem gols no primeiro encontro, as equipes fazem o tradicional “replay” para definir quem avança às oitavas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Como chega o Nottingham Forest

O time comandado pelo técnico Nuno Espírito Santo segurou o empate sem gols no jogo de ida, fora de casa. Dessa maneira, terá a oportunidade de decidir a classificação diante de seus torcedores.

No entanto, o Forest não poderá contar com Divock Origi, lesionado, enquanto Callum Hudson-Odoi e Cheikhou Kouyaté aparecem como dúvidas para o duelo desta quarta-feira.

Como chega o Bristol City

Por outro lado, o Bristol City disputa a Championship, segunda divisão do futebol inglês, e ocupa apenas a 14ª posição.

Além disso, o técnico Liam Manning terá que superar os desfalques de Mark Sykes, Kal Naismith e Rob Atkinson, lesionados. Ou seja, a equipe precisa de muita atenção neste complicado duelo fora de casa contra um clube que disputa a Premier League.

Nottingham Forest x Bristol City

Quarta rodada da Copa da Inglaterra

Data e horário: quarta-feira, 07/02/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: The City Ground, em Nottingham (ING)

Nottingham Forest: Matt Turner; Gonzalo Montiel, Andrew Omobamidele, Murillo e Harry Toffolo; Danilo e Orel Mangala; Neco Williams, Morgan Gibbs-White e Nicolás Domínguez; Chris Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Bristol City: Max O’Leary; George Tanner, Zak Vyner e Robert Dickie; Ross McCrorie, Matty James, Joe Williams e Cameron Pring; Jason Knight e Tommy Conway; Nahki Wells. Técnico: Liam Manning.

Onde assistir: Star+

