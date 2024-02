Julio Brant é o favorito a entrar no Conselho da SAF do Vasco; entenda

O Conselho de Administração da SAF do Vasco deverá ter novidades em breve. Afinal, com a eleição de Pedrinho como presidente do associativo do Cruz-Maltino, Julio Brant, que apoiou a candidatura do ex-jogador, é o nome mais cotado a participar do comitê.

A 777 Partners, que controla o futebol vascaíno, é dona de 70% da SAF, mas o associativo detém os 30% restantes. Dessa forma, duas cadeiras são de membros da direção cruz-maltina, sendo uma delas o presidente. O “ge” deu a informação.

Apesar da garantia de Pedrinho participar do Conselho de Administração da SAF, o nome do segundo membro precisa de aprovação do o Conselho Deliberativo. A presença de Julio Brant, contudo, deverá ser aprovada. Flávio Lopes, presidente da Comlurb, é outro nome na mesa, mas Brant leva vantagem.

O Conselho de Administração da SAF do Vasco é formado por sete pessoas. Além dos dois componentes do associativo, há outros cinco indicados 777 Partners. São eles: Josh Wander (presidente do Conselho), Andres Blazquez, Steven Pasko, Don Dransfield e Nicolas Maya.

Julio Brant chegou a se candidatar às eleições presidenciais do Vasco, mas desistiu do pleito para apoiar Pedrinho. A nomeação ao Conselho da SAF, agora, seria uma espécie de recompensa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.