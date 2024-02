Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Copa do Rei. Nesta quarta-feira (7), o Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao no Cívitas Metropolitano, às 17h30, pela primeira partida da semifinal da principal competição mata-mata do futebol espanhol. Além disso, esta fase é a única que terá jogos de ida e volta.

Como chega o Atlético de Madrid

Grande favorito ao título após eliminar o rival Real Madrid, nas oitavas, e o Sevilla, nas quartas, os Colchoneros terão a vantagem de abrir a semifinal em casa e precisam de um resultado positivo para o jogo de volta, no País Basco.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para o Atlético de Madrid é que o técnico Diego Simeone poderá contar com praticamente todo o elenco. As únicas dúvidas na escalação ficam por conta dos defensores Azpilicueta e Giménez, em processo de recuperação.

Como chega o Athletic Bilbao

Por outro lado, o Athletic Bilbao chega nesta fase após eliminar o Barcelona nas quartas de final. Assim, o clube do País Basco chega embalado para tentar surpreender mais um postulante ao título. A expectativa da equipe é conquistar ao menos um empate para levar a decisão para o jogo da volta, diante de seus torcedores no Sán Mamés.

Além disso, o Athletic Bilbao é o segundo maior vencedor da Copa do Rei, com 23 títulos, mas não conquista o troféu desde 1984.

Por fim, a única ausência para o time comandado pelo técnico Ernesto Valverde fica por conta de Alex Berenguer, lesionado.

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

Semifinal da Copa do Rei (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 07/02/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

Atlético de Madrid: Oblak, Savic, Witsel, e Hermoso; Koke, De Paul, Barrios, Molina e Samuel Lino; Griezmann e Depay (Morata). Técnico: Diego Simeone.

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Yeray Álvarez, Paredes e Berchiche; Galarreta, Prados (Ander Herrera) e Sancet; Nico Williams, Iñaki Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Onde assistir: Star+

