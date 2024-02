Ayrton Lucas se recupera e volta ao Flamengo diante do Botafogo

Depois do empate com o Vasco, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Botafogo, no Maracanã. Na escalação, Tite terá uma novidade importante. Trata-se de Ayrton Lucas, que está recuperado de uma gastroenterite que o tirou do clássico do último domingo (4). A informação é do portal ‘ge’.

Sendo assim, Varela volta a sua posição de origem com o retorno do camisa 6. O comandante rubro-negro deve repetir a mesma escalação do empate com o Orlando City, nos Estados Unidos. Com isso, a equipe irá a campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

No momento, o Flamengo ocupa a sexta colocação da competição estadual, com 9 pontos. No entanto, tem um jogo a menos, contra o Volta Redonda, pela terceira rodada.

Por fim, o lateral-esquerdo Matías Viña, segundo reforço do clube para 2024 participou dos primeiros treinos na última segunda-feira (5). Por outro lado, está fora do clássico com o Glorioso, mas tem chance de ser relacionado contra o Voltaço, no dia 10, às 16h de Brasília), também no Maracanã. Brasília), no Maracanã.

