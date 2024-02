Mallorca e Real Sociedad empatam pela semifinal da Copa do Rei

Mallorca e Real Sociedad empataram sem gols nesta terça-feira (6), em jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. No Estádio Son Moix, em Mallorca, a leste da Espanha, foi o time visitante que criou mais chances de sair com a vitória, uma vez que a equipe da casa usou como estratégia jogar no contra-ataque, mas sem muito sucesso.

O jogo de volta será no dia 27 de fevereiro, às 17h30 (de Brasília), em San Sebástian, na Reale Arena. Na outra chave Atlético de Madrid e Athletic Bilbao disputam a vaga para a decisão.

Como foi o jogo

O que se viu no primeiro tempo foi o Mallorca buscar as jogadas nos erros ofensivos do Real Sociedad, ou seja, postado defensivamente e saindo em velocidade ao setor ofensivo no contra-ataque. Mesmo atuando em seu terreno, a equipe do técnico Javier Aguirre não teve vergonha de deixar o time adversário tocar a bola, sem se expor em campo.

O cenário não foi muito diferente na segunda etapa, mas desta vez com a equipe visitante criando boas chances de perigo já nos minutos iniciais. E foi assim até o último minuto. Dessa forma, os jogadores do Real Sociedad terminaram a partida frustrados, afinal foram eles que propuseram o jogo, mas não conseguiram sair com a vitória.

