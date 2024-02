Leverkusen vence Stuttgart de virada e vai à semifinal da Copa da Alemanha

O time sensação do futebol alemão conquistou mais um grande resultado sob comando do técnico Xabi Alonso e está classificado para a semifinal da Copa da Alemanha. Em grande jogo disputado na BayArena, nesta terça-feira (6), o Bayer Leverkusen venceu o Stuttgart por 3 a 2, de virada, com direito a gol do capitão Jonathan Tah nos acréscimos da partida. Além do gol decisivo marcado pelo zagueiro, Robert Andrich e Amine Ãdli balançaram a rede para os donos da casa. Por outro lado, Waldemar Anton e Chris Fuhrich anotaram os gols da equipe visitante.

Dessa maneira, o jogo que colocou frente a frente duas equipes que fazem grande temporada no futebol alemão respondeu às expectativas nesta fase de quartas de final da principal competição mata-mata do país.

Assim, o Leverkusen, que lidera de forma invicta o Campeonato Alemão, segue firme na briga por mais um título nesta temporada que pode ser histórica.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso se junta a Dusseldorf e Kaiserslautern entre os classificados para a semifinal da Copa da Alemanha. Por fim, o último classificado sairá do confronto entre Saarbrucken e Borussia Monchengladbach, que se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h45.

Bayer Leverkusen x Stuttgart

O Stuttgart surpreendeu os donos da casa e abriu o placar na primeira grande chance da equipe com gol marcado por Waldemar Anton logo aos 11 minutos. Por outro lado, o Leverkusen foi para cima, conseguiu manter o domínio da posse de bola, mas viu os adversários levarem a vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo ficou ainda mais animado e o Leverkusen foi em busca do resultado. Dessa maneira, a pressão inicial funcionou e os donos da casa chegaram ao empate com Robert Andrich, aos cinco minutos. Porém, o Stuttgart voltou a surpreender e Chris Fuhrich recolocou os visitantes em vantagem apenas oito minutos depois. Mas o Leverkusen não se intimidou e foi buscar a vitória. Amine Ãdli aproveitou linda assistência de Florian Wirtz e empatou o jogo. Até que, nos acréscimos da partida, o capitão e zagueiro Jonathan Tah subiu mais que a zaga adversária e garantiu a vitória no último minuto do jogo, após outra grande assistência de Florian Wirtz.

Quartas de final da Copa da Alemanha

Terça-feira (30/1)

St. Pauli (3) 2×2 (4) Dusseldorf

Quarta-feira (31/1)

Hertha Berlin 1×3 Kaiserslautern

Terça-feira (6/2)

Bayer Leverkusen 3×2 Stuttgart

Quarta-feira (7/2)

Saarbrucken x Borussia Monchengladbach – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter,InstagrameFacebook.