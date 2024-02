Dudu inicia progressão no campo e avança em recuperação

O torcedor do Palmeiras teve uma boa notícia da equipe no treinamento desta quarta-feira (07). Isso porque o atacante Dudu avançou em sua recuperação e realizou atividades em campo pela primeira vez, após uma cirurgia no joelho direito. O jogador já completa cinco meses desde que fez o procedimento e trabalha para retornar o mais breve possível aos gramados.

O camisa 7 seguirá cumprindo cronograma no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance, mas irá ao gramado para readquirir a qualidade do movimento. Dudu, que ainda não está em transição física, vem fazendo tiros de corrida com velocidade moderada e trabalhos simples com bola.

O Verdão convive com a expectativa que Dudu esteja de volta aos gramados daqui três ou quatro meses. O retorno é tão aguardado, que o clube sentiu confiança em negociar a saída de alguns jogadores do elenco, como Breno Lopes que conversa com o Vasco. Afinal, o Palmeiras entende que está bem servido no sistema ofensivo e vai ganhar mais força com o retorno do camisa 7.

Já sobre o treino, a comissão de Abel Ferreira começou o dia com um trabalho tático com ênfase em transições, movimentações específicas e contra-ataques, entre outros aspectos. Na sequência, houve uma movimentação técnica e, por fim, aprimoramento de construções de jogadas entre linhas culminando em finalizações.

O Palmeiras encara o Ituano nesta quinta-feira (08), às 21h, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Líder do grupo B, o Verdão soma três vitórias e um empate até aqui na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter,Instagram e Facebook.