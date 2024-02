Newell’s envia contrato para Juan Sforza concluir sua vinda ao Vasco

O Vasco está perto de concluir a negociação pelo volante Juan Sforza. Isso porque o Newell’s Old Boys, clube que ainda detém os seus direitos, enviou o contrato ao jogador para assinar com o Cruz-Maltino. A informação é do jornalista Hernán Cabrera e confirmada pelo Jogada10.

O atleta deve começar a fazer parte do elenco após o encerramento do Pré-Olímpico, na Venezuela, que termina em 11 de fevereiro. Apesar disso, Sforza deve deixar a concentração da seleção sub-23 da Argentina e vir para o Brasil com o intuito de finalizar a transação.

Vale ressaltar que o Gigante da Colina chegou a um acordo com o Newell’s Old Boys, da Argentina, e vai desembolsar cinco milhões de dólares (cerca de R$ 24,6 milhões na cotação atual). Ainda haverá no contrato, a possibilidade de pagamento de um bônus de um milhão de dólares (equivalente a R$ 4,9 milhões) se metas forem batidas. Sforza deve assinar um contrato de quatro anos e o clube argentino vai manter 20% dos direitos do atleta.

Vasco paralisou negociações por Sforza e priorizou Cuéllar

Vale ressaltar que é a segunda vez que os clubes negociam o jogador. Na primeira tentativa, as tratativas estavam encaminhadas tanto que o treinador da equipe, Mauricio Larriera, afirmou que não contava mais com Sforza. Assim como o presidente Ignacio Astore, que falou sobre o volante em tom de despedida após aceitar a oferta. Contudo, o Vasco mudou seu foco para Gustavo Cuéllar. Afinal, o volante colombiano, que atualmente defende o Al Shabab, da Arábia Saudita, era a prioridade da diretoria.

Ramón e Emiliano Díaz entendiam que precisavam de um volante mais experiente e pronto. Além do que o treinador e seu filho tinham Cuéllar como seu jogador de confiança, pois trabalharam juntos no Al-Hilal entre 2021 e 2022. A comissão técnica conversou com o volante colombiano que demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro. Inclusive, até concordou em reduzir o salário para isso. No entanto, o Al-Shabab, clube onde está atuando, não aceitou negociar o atleta.

Com isso, Juan Sforza voltou a ser um dos principais alvos do Gigante da Colina. Ele nunca foi descartado por Ramón e Emiliano Díaz. Apenas era visto como um jogador promissor que precisava ser lapidado e o treinador acredita que ele e sua comissão tenham condições de garantir isso.

Além disso, a venda de Marlon Gomes também destravou a negociação. Isso porque a 777 Partners entendia que o jogador argentino seria um substituto ideal da revelação das categorias de base do Vasco. Tanto que liberou que parte da quantia que adquiriu com a sua venda fosse utilizada para retomar as conversas por Sforza e concluir as tratativas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook