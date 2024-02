Venezuela x Brasil: onde assistir e escalações

Após duas derrotas seguidas, a Seleção Brasileira busca recuperar o caminho da vitória nesta quinta-feira (8). No Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, o time de Ramon Menezes encara a seleção local às 20h (horário de Brasília). Se os brasileiros foram derrotados na primeira rodada da fase final do torneio, os venezuelanos empataram com a Argentina em 2 a 2.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida desta quinta-feira.

Esse será o segundo jogo entre as equipes no Pré-Olímpico. Afinal, na fase de grupos, se enfrentaram no dia 1° de fevereiro, com vitória para a Venezuela por 3 a 1. Na ocasião, o Brasil entrou em campo com time reserva.

Como está o Brasil

Apesar dos desfalques por lesões, como o meia Marlon Gomes, a Canarinho segue confiante em busca da vaga para Paris. Antes do segundo confronto contra a Venezuela, o meia Alexsander demonstrou otimismo pela vitória.

“Temos todas as condições de buscar essa vaga. Dependemos de nós mesmos e vamos com tudo para o jogo com a Venezuela. Sabemos que se trata de um adversário difícil, ainda mais atuando em casa, e que faz uma ótima campanha na competição. Mas acreditamos na nossa reação”, disse o meia Alexsander ao site oficial da CBF.

A expectativa é que Ramon escale a Seleção, que ainda não empolgou, da seguinte forma: Mycael; Khellven, Fasson, Arthur Chaves e Rikelme; Alexsander, Andrey Santos, Gabriel Pirani e Maurício; John Kennedy e Endrick.

Como está a Venezuela

Se por um lado o Brasil está desfalcado por conta de contusões, por outro a Venezuela tem uma importante baixa por suspensão. Afinal, o meia Bryant Ortega, expulso contra a Argentina, não fica à disposição do técnico Ricardo Valiño.

Assim, a Venezuela deve enfrente o Brasil com: Samuel Rodríguez; Carlos Ferro, Ranné Rivas, Rafael Uzcátegui e Emerson Ruiz; Vivas, Faya e Matías Lacava; Segovia, JOvanny Bolívar e David Martínez.

