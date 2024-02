Benfica enfrenta o Vizela pelas quartas de final da Taça de Portugal

O Benfica visita o Vizela nesta quinta-feira (8), em partida válida pelas quartas de final da Taça de Portugal. O jogo será disputado no Estádio do Vizela, em Caldas de Vizela, no norte do país europeu, às 17h45 (de Brasília). A competição eliminatória, aliás, põe frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos no Campeonato Português.

Com 16 vitórias, três empates e apenas uma derrota, o Benfica lidera a principal competição do país com 51 pontos. Por outro lado, o Vizela amarga a lanterna do torneio, com 13 pontos.

Onde assistir

A ESPN 4 e o Star+ transmitem a partida entre Vizela e Benfica.

O time do técnico Roger Schimidt chega para essa partida após vitória diante do Gil Vicente por 3 a 0, com gols de Arthur Cabral, João Neves e Rafa Silva. Marcos Leonardo em campo, ex-jogador do Santos que chegou recentemente ao Benfica, começou no banco.

Já o Vizela, que sofreu 15 gols nos últimos quatro jogos, terá que saber usar muito bem a oportunidade de jogar em seu terreno para deter o Benfica. Antes da partida, o brasileiro Matheus Pereira falou sobre a dificuldade da partida, mas mostrou confiança em sua equipe.

“O Benfica é um adversário muito difícil, que joga muito bem com e sem bola. Mas estamos focados e vamos explorar os seus pontos fracos, que também os têm, para sermos felizes e no final comemorarmos a qualificação”, disse o lateral.

