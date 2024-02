Santos x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Santos e Corinthians duelam nesta quarta-feira (7/2), às 19h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe chega empolgado, pois é o líder do Grupo A, com 12 pontos. Já o Timão perdeu seus últimos quatro jogos e é o lanterna da Chave B e está na zona de rebaixamento. Mas trata-se de um clássico e tudo pode acontecer. Para você não perder nada deste clássico, a Voz do Esporte preparou grande cobertura que começa às 18h e terá o comando e a narração de Cesar Tavares, bicampeão do prêmio Aceesp (2022 e 2023).