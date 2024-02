Comissão jurídica do Flamengo arquiva pedido de suspensão de Marcos Braz

Em decisão proferida na última terça-feira (6), a Comissão Permanente de Assuntos Jurídicas do Flamengo negou, por unanimidade, o pedido de suspensão do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Cinco associados do clube pretendiam que fosse analisada a situação dirigente. Contudo, o Rubro-Negro arquivou a representação. A informação é do portal “ge”.

Um dia após a divulgação de novas imagens da briga do dirigente com o entregador Leandro Campos, os associados Walter de Oliveira Monteiro, Júlio Hofacker James, Rodrigo Gustavo Rötzsch, Rubem Ricardo de Azevedo e Thiago Graça Ramos fizeram a solicitação. O grupo solicitou junto ao Conselho de Administração rubro-negro a punição de Braz, para impedi-lo de seguir no cargo.

Além disso, o grupo alegou que Braz infringiu três artigos. O 39 (praticar vias de fato), 50 (Praticar ato de grave indisciplina social) e o 51 (praticar ato delituoso).

Unanimidade na decisão

A Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos tem como líder Marcus Antônio de Souza Faver, ex-presidente do TJ-RJ. O ex-magistrado julgou, por unanimidade, como inconsistente o pedido e encaminhou o arquivamento do processo a Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Conselho de Administração.

Os conselheiros Marcio Mattos Carneiro, Luiz Fernando Fragoso Machado, Mario Alberto Pucheu e Eduardo Bezerra Carreirão da Silva participaram da apreciação dos fatos. Todos consideraram inconsistente o pedido feito pelos associados no último dia 31.

