Copa Africana de Nações: Nigéria vence África do Sul nos pênaltis e está na final

A Nigéria está na final da Copa Africana de Nações. Os nigerianos venceram a África do Sul nos pênaltis, em partida emocionante nesta quarta-feira (7), após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O atacante do Napoli, Victor Osimhen, não chegou a balançar a rede, mas sofreu o pênalti convertido pelo capitão Troost-Ekong. Por outro lado, a África do Sul forçou a prorrogação em outra penalidade na qual Mokoena balançou a rede. Ambos os gols foram marcados na segunda etapa.

No entanto, a situação do gol dos sul-africanos é curiosa. Tudo começou pouco antes de os nigerianos comemorarem o segundo gol, que acabou sendo anulado pelo VAR. Aos 40 minutos da segunda etapa, Osimhen pensou que tinha marcado o gol que levaria a equipe para a final da Copa Africana de Nações. Porém, após a revisão do VAR, o árbitro cancelou o gol e marcou um pênalti para o time adversário, forçando a prorrogação. Além disso, a África do Sul ainda jogou os minutos finais do tempo extra com um jogador a menos após expulsão de Grant Kekana.

Dessa maneira, a Nigéria aguarda o vencedor da partida entre a Costa do Marfim, anfitriã do torneio, e a República Democrática do Congo. As seleções se enfrentam nesta quarta-feira e definem a final que será disputada no próximo domingo (11), às 17h, no Estádio Olímpico de Ebimpé, em um distrito de Abidjã, capital da Costa do Marfim.

Por outro lado, a África do Sul vai disputar o terceiro lugar, no próximo sábado (10), contra o perdedor da outra semifinal.

Al-Nassr faz oferta milionária para tirar Varane do Manchester United

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter,InstagrameFacebook.