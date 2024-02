Fluminense encaminha empréstimo de Luan Freitas ao Paysandu

O Fluminense encaminhou o empréstimo do zagueiro Luan Freitas para o Paysandu. Formado nas divisões de base do clube carioca, o defensor chegou a ser titular no início do Campeonato Carioca, porém com a reapresentação dos titulares, perdeu espaço na equipe principal. A informação é do portal “ge”.

Ao longo desta temporada, o zagueiro disputou quatro partidas e estudou a rede no triunfo do Tricolor de Laranjeiras sobre o Nova Iguaçu. Vale ressaltar que esse foi o primeiro tento do jogador como profissional.

O atleta teve uma passagem pelo Londrina, por empréstimo, na temporada passada. Dois anos antes, em 2021, fez sua estreia entre os profissionais, entretanto ainda não conseguiu seu espaço para ter uma sequência no elenco.

A estreia foi pelo mesmo campeonato em que é destaque em 2024, mas, na época, ficou marcado por uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. O zagueiro passou por cirurgia e ficou quatro meses longe do time.

Lesões no passado