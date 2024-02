Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) pela sétima rodada do Cariocão. O duelo às 21h30 (de Brasília) é de muita importância. O Botafogo tem 11 pontos (em seis jogos) e o Flamengo, nove (cinco jogos). Quem tropeçar ficará mais longe do líder Fluminense, 14 pontos. Não dá pra perder este grande duelo e a Voz do Esporte está com uma cobertura de primeira. O pré-jogo começa às 20h (de Brasília) e terá Diego Mazur no comando e na narração.