São Paulo x Água Santa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Campeão da Supercopa e líder de seu grupo no Paulistão, o São Paulo vive um grande momento. E, nesta quarta-feira, (7/2) tem mais um desafio e tanto. Às 21h35 (de Brasília), no Morumbi, enfrenta o atual vice-campeão Água Santa, pela sexta rodada do Estadual. Enquanto os visitantes têm seis pontos no Grupo B, o Tricolor tem dez (e um jogo a menos), no D. A Voz do Esporte vai fazer a sua tradicional transmissão-raiz, a partir das 20h, com um pré-jogo que te deixa dentro do clima. A bola rola e o elétrico elétrico Christian Rafael estará na narração.