Athletic Bilbao vence o Atlético de Madrid e larga em vantagem na semifinal da Copa do Rei

O Athletic Bilbao deu grande passo rumo à final da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, o time do País Basco encarou o Atlético de Madrid, na capital espanhola, e venceu a equipe colchonera por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais do torneio. O gol foi de Álex Berenguer, de pênalti, no Cívitas Metropolitano.

Dessa forma, com o resultado, o Athletic poderá jogar pelo empate na partida de volta, marcada para o dia 29 de fevereiro. Para o time de Madri chegar à decisão, será necessário vitória por dois ou mais gols de diferença. Caso a equipe de Diego Simeone vença por diferença de um gol, a partida irá para a prorrogação.

O Atlético de Madrid começou pressionando, mas o Bilbao aos poucos igualou as coisas. Aos 21 minutos, Reinildo derrubou Beñat Prados na área, e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Berenguer deslocou Oblak e abriu o marcador. Atrás no placar, os colchoneros até tiveram um pênalti a favor nos acréscimos da etapa final, após Yeray Álvarez derrubar Morata, mas o VAR assinalou impedimento do atacante do Atléti.

Atlético de Madrid e Athletic Bilbao voltam a campo nos próximos dias, ambos pelo Campeonato Espanhol. O time de Madri encara o Sevilla, enquanto o clube de Bilbao tem compromisso com o Almería.

