Neymar acompanha clássico na Vila Belmiro

Visita ilustre na Vila Belmiro. Neymar aceitou um convite do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e apareceu no estádio na noite desta quarta-feira (7), para acompanhar o clássico contra o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Neymar esteve no camarote da principal patrocinadora do Peixe, a casa de apostas “Blaze”, da qual é embaixador.

A chegada do ídolo do Peixe causou agitação no acesso ao elevador da Vila Belmiro, com torcedores, imprensa e curiosos buscando uma visão do jogador do Al-Hilal. Além disso, o craque vestia uma camisa do Santos e um boné preto.

Neymar está no Brasil para tratar a cirurgia no joelho esquerdo, realizada após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco em uma partida contra o Uruguai, em 17 de outubro de 2023, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

