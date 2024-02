Nottingham vence Bristol nos pênaltis e vai às oitavas da Copa da Inglaterra

O Nottingham Forest está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A vitória nos pênaltis por 5 a 3 sobre o Bristol City, da segunda divisão inglesa, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, foi suada, mas os donos da casa conquistaram a classificação no City Ground. As equipes repetiram o placar do primeiro jogo e a decisão neste “replay” aconteceu nas penalidades máximas. Durante os 90 minutos, Divock Origi marcou o gol para os donos da casa, enquanto Jason Knight deixou tudo igual para o clube da Championship.

O goleiro Matt Turner se destacou nas penalidades e defendeu a cobrança de Sam Bell. Por outro lado, Taiwo Awoniyi converteu o pênalti da classificação.

Dessa maneira, o Nottingham Forest vai encarar o Manchester United nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Por fim, o lado negativo da classificação é que o Nottingham Forest chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória no tempo regulamentar. Ao mesmo tempo, a pressão no trabalho do técnico português Nuno Espírito Santo aumenta.

