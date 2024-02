Sporting despacha União Leiria e vai à semifinal da Taça de Portugal

O Sporting derrotou por 3 a 0 o União de Leiria na noite desta quarta-feira (7) pelas quartas de final da Taça de Portugal. O atacante sueco Gyökeres anotou duas vezes e foi decisivo para o triunfo no Estádio Municipal de Leiria. Ele ainda deu a assistência para Pedro Gonçalves também balançar a rede.

Em uma das semifinais, a equipe do Alvalade terá pela frente o vencedor do confronto entre Vizela e Benfica, que se enfrentam nesta sexta.

Um dos favoritos para conquistar o torneio, o Sporting entrou em campo com força máxima diante de um adversário que teve o apoio da torcida local, mas não conseguiu surpreender o adversário. Os Leões chegaram ao intervalo com boa vantagem após os gols de Gyökeres, aos 32, e Pedro Gonçalves, aos 37 minutos, respectivamente. No retorno do intervalo, o sueco anotou o seguyndo dele, aos 29 minutos, e deu números finais ao placar. Nos últimos seis jogos do Sporting, Gyökeres marcou quatro vezes (Tondela, Vizela, Casa Pia e União Leiria).

Com os 26 gols do atacante sueco na temporada, o Sporting terá de colocar a mão no bolso. Afinal, ficou definido em uma das cláusulas na transferência que se o jogador atingisse 25 bolas na rede pelos Leões, o clube teria de pagar mais um milhão de euros ao Coventry.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.