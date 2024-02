Palmeiras x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Ituano nesta quinta-feira (08), às 21h, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Após perder a Supercopa Rei do Brasil, o Verdão tenta manter o embalo no Estadual, onde está invicto com três vitórias e um empate e é líder do grupo B. Por outro lado, o Galo de Itu está na segunda posição do grupo A, com quatro pontos e quer se manter na zona de classificação para o mata-mata. A partida acontece na região metropolitana de São Paulo, já que o Allianz Parque está interditado para a troca de seu gramado.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da Cazé TV e do Paulistão Play.

Como chega o Palmeiras?

O Verdão tenta levantar os ânimos após perder a Supercopa Rei do Brasil para o São Paulo, no último domingo (04). Para a partida, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques de sempre. Afinal, Endrick, que disputa o Pré-Olímpico com a seleção brasileira, além de Dudu e Bruno Rodrigues, em recuperação de cirurgias no joelho, seguem fora. Assim, a dúvida fica apenas em alguns setores que não foram bem na decisão em Belo Horizonte. Assim, nomes como Aníbal Moreno e Luan podem ganhar chance no time titular. Por fim, existe a dúvida se Breno Lopes, que negocia sua ida para o Vasco, será relacionado para o duelo.

Como chega o Ituano?

Insatisfeito com as más atuações da equipe, a escalação do time de Marcinho tem sido um mistério. Contra o Botafogo-SP, fez várias mudanças no onze inicial, alterando até a formação. Contudo, sem novos desfalques, a equipe deve voltar a atuar com um meia de referência, que provavelmente será Eduardo Person. Além disso, o atacante Vinícius Paiva, que chegou do Vasco, ainda não deve ser relacionado para esta partida.

PALMEIRAS X ITUANO

Data e horário: 8/2, às 21h(de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri, SP

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Luan), Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos (Aníbal Moreno), Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

ITUANO: Jefferson Paulino; Vialle, Claudinho e Marcel; José Aldo, Eduardo Person (Yann Rolim), Marlon, Jean Pyerre e Thonny Anderson; Matheus Maia e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois

