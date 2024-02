Santos vence Corinthians com presença de Neymar na Vila Belmiro

Com direito à presença de Neymar na Vila Belmiro, o Santos não tomou conhecimento do Corinthians e venceu o clássico desta quarta-feira (7) por 1 a 0. Em mais uma grande atuação, João Schmidt, de cabeça, aproveitou cruzamento de Otero para marcar o primeiro gol com a camisa santista e confirmar a vitória nesta sexta rodada do Campeonato Paulista. Por outro lado, o Timão segue em crise e está na lanterna do Grupo C, com apenas três pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Santos chegou a cinco vitórias em seis partidas e lidera com folga o Grupo A do Paulistão. Ao mesmo tempo, o Peixe é o líder isolado da classificação geral.

Ainda sem oficializar o técnico António Oliveira, o Corinthians foi comandado por Thiago Kosloski, auxiliar contratado por indicação de Mano Menezes e que seguirá no clube. No entanto, ele não conseguiu evitar a quinta derrota consecutiva da equipe. Além disso, o goleiro Cássio completou 700 jogos com a camisa do Corinthians no clássico disputado na Vila Belmiro.

O jogo

O Santos foi muito superior na primeira etapa. Embalado pelo torcedor, o Peixe adiantou a marcação, trocou passes em velocidade e conseguiu envolver o Corinthians. Em jogada de bola parada, Otero cobrou escanteio na medida e João Schmidt abriu o placar aos 22 minutos. Além disso, os donos da casa poderiam ter levado uma vantagem maior para o intervalo. Por outro lado, o Timão pouco produziu e o centroavante Pedro Raul quase não tocou na bola.

Neymar acompanha clássico na Vila Belmiro e é ovacionado pela torcida

Na volta do intervalo, o Santos manteve o domínio nos primeiros 10 minutos, mas a equipe diminuiu o ritmo e o Corinthians passou a gostar mais do jogo. No entanto, a chance de maior perigo também foi do Peixe. Em bola alçada na área, Aderlan encobriu o goleiro Cássio e a bola acertou o travessão antes de sair. O Santos tentou controlar o resultado nos minutos finais e levou sustos nos acréscimos. Nas boas chances, os visitantes obrigaram o goleiro João Paulo a fazer duas grandes defesas. A primeira em falta cobrada por Matías Rojas e a segunda em finalização de fora da área de Garro. Mas, o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

SANTOS 1X0 CORINTHIANS

Campeonato Paulista – 6ª rodada

Data e horário: 07/02/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 13.861

Renda: R$ 883.595,00

Santos: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón, aos 35′ do 2t), Otero (Pedrinho, aos 16′ do 2t) e Cazares (Nonato, aos 26′ do 1t); Guilherme (Marcelinho, aos 35′ do 2t) e Willian Bigode (Morelos, aos 17′ do 2t). Técnico: Fábio Carille.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo (Fausto Vera, aos 30′ do 2t); Raniele (Ryan, aos 31′ do 2t), Maycon, Garro e Ángel Romero (Gustavo Mosquito, aos 11′ do 2t); Pedro Raul (Matías Rojas, aos 25′ do 2t) e Weley (Yuri Alberto, aos 11′ do 2t). Técnico: Thiago Kosloski (interino)

Gol: João Schmidt, aos 22′ do 1t (1-0)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Joaquim, Diego Pituca (SAN); Fágner, Pedro Raul, Ángel Romero, Ryan (COR)

