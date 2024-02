Luiz Henrique fará sua estreia pelo Botafogo, que terá três volantes contra o Fla

O técnico Tiago Nunes definiu a escalação do Botafogo com o estreante Luiz Henrique na condição de titular para o clássico desta quarta-feira (7), às 21h30, contra o Flamengo. O jogo, no Maracanã, vale pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Mateo Ponte retornou do Pré-Olímpico após defender a seleção do Uruguai e também está entre os onze iniciais, assim como Júnior Santos. Já Eduardo foi barrado, tendo em vista a formação alvinegra com três volantes.

Desse modo, o Glorioso vai a campo com Gatito Fernandez; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos.

Igo Gabriel, Bastos, Newton, Kayque, Kauê, Raí, Eduardo, Victor Sá, Savarino, Emerson Urso, Janderson e Matheus Nascimento são as opções no banco de reservas.

