Dorival Júnior, técnico da Seleção, acompanha Flamengo x Botafogo no Maracanã

Substituto de Fernando Diniz à frente da Seleção, Dorival ainda terá pouco menos de um mês para fazer a sua primeira convocação. Afinal, sua lista será conhecida em 1º de março. Já a partida que marcará sua estreia será no dia 23 do mês que vem, diante da Inglaterra em Wembley. Três dias depois, o Brasil terá pela frente a Espanha no Santiago Bernabéu.