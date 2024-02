Para técnico interino, Corinthians briga para não cair no Paulista

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Paulista, Thiago Kosloski, comandante interino do Corinthians, abordou de forma incisiva a série de resultados negativos da equipe. Agora, o Timão acumula cinco derrotas consecutivas. Kosloski ressaltou a necessidade de encarar a realidade do time, afirmando que o foco primordial é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento.

“A gente não pode enganar o torcedor e chegar aqui e falar que pensamos em título. Nossa realidade é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento, simples assim. Caso amanhã ou depois a gente embale duas, três vitórias, aí conseguiremos vislumbrar uma situação de classificação. Entretanto, no momento o principal foco é sair dessa situação que é inadmissível e não merecemos estar nela”, analisou.

Técnico acredita na volta por cima do Corinthians

O treinador assumiu temporariamente o comando após a saída de Mano Menezes. Dessa forma, ficará no cargo até que António Oliveira, recém-contratado, estreie. Sendo assim, disse o que pretende fazer enquanto estiver à frente do grupo.

“Quero principalmente posicioná-los. Mas acima de tudo trabalhei muito o mental e a confiança. É difícil jogar no Corinthians e ter cinco derrotas. Não estamos acostumados e definitivamente não vamos nos acostumar. O sentimento no vestiário é que é inadmissível perder cinco jogos consecutivos. Mas vamos dar a volta por cima e tem que ser no domingo contra a Portuguesa”, projetou.

O próximo desafio do Corinthians será no domingo (11), às 16h, na Neo Química Arena.

