Carille elogia elenco do Santos em coletiva com de Neymar

O Santos segue acumulando vitórias no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, o Peixe venceu o Corinthians por 1 a 0, alcançando 15 pontos no Campeonato Paulista. Dessa forma, disparou ainda mais na liderança do Grupo A. Orgulhoso do desempenho de sua equipe na Vila Belmiro, o técnico Fábio Carille enalteceu o grupo e foi surpreendido com um abraço de Neymar enquanto conversava com os jornalistas.

“Foi um prêmio para o grupo, a primeira vitória em um jogo grande. Estou muito satisfeito com o que tenho visto no dia a dia, o ambiente e o trabalho. Essa vitória é importante, especialmente em um clássico, para coroar todo o esforço”, destacou Carille, enquanto Neymar adentrou a sala de imprensa e o cumprimentou.

Desempenho do Santos alegra o treinador

Antes disso, o técnico do Santos já falara sobre sua satisfação com os resultados alcançados pela equipe no início da temporada. Em seis rodadas do Paulistão, o Peixe conquistou cinco vitórias, o que corresponde a 83% dos pontos disputados, assumindo a liderança geral da competição.

“Desde o início, tenho dito que estou muito feliz. Agradeço à diretoria pelos jogadores que trouxeram. Desde os primeiros dias de trabalho, sabia que seria positivo, com compreensão mútua e determinação. Temos jogadores de qualidade, inteligentes, e os resultados estão sendo satisfatórios desde o início. Estou muito satisfeito”, comentou o treinador.

Apesar do bom desempenho e dos elogios públicos, Carille ressaltou que. entretanto, ainda há margem para melhorias no grupo. Questionado se o Santos já poderia ser considerado um dos favoritos ao título do Paulistão, ele pediu cautela.

“Acredito que podemos dar mais, especialmente em relação à entrega e à intensidade. O primeiro tempo foi excepcional. Tenho encontrado dificuldades para treinar, mais vídeos e conversas. A exaustão está presente. Estou feliz, mas ainda temos três jogos pela frente até que as semanas de treino se abram e eu possa ter mais tempo para trabalhar. O Corinthians trouxe muitos jogadores para o meio-campo na parte final, o que complicou. Estou contente, mas há áreas a serem aprimoradas. Vejo outras equipes mais preparadas neste momento”, concluiu.

