Barboza afirma que Flamengo não mereceu vencer o Botafogo

O Botafogo sofreu sua primeira derrota em clássicos do ano. Nesta quarta-feira (7), perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O gol da vitória, de Léo Pereira, aconteceu nos acréscimos do segundo tempo da partida. A pós o jogo, o zagueiro Alexander Barboza lamentou mais um gol sofrido nos momentos derradeiros da partida. Ele expressou sua frustração pela derrota, destacando que não havia justificativa para o resultado, embora tenha considerado injusto.

“Não há como explicar. A verdade é que há momentos em que precisamos erguer a cabeça e seguir trabalhando, mas não há justificativa. Acredito que o jogo estava mais para um empate. Tivemos mais oportunidades claras. Eles conseguiram a vitória quando, na minha opinião, não mereciam. Mas no futebol não falamos de merecimento. Hoje, lamentavelmente, deixamos escapar mais uma partida no final”, declarou o jogador argentino.

Botafogo pode despencar na tabela

Com o resultado, o Alvinegro permaneceu na terceira posição. Contudo, há o risco de ser ultrapassado por três equipes, podendo cair para o sexto lugar.

Na próxima rodada, após o Carnaval, o Alvinegro viajará para Volta Redonda para enfrentar o time da casa no estádio Raulino de Oliveira. O confronto está agendado para a Quarta-Feira de Cinzas (14).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter,Instagram e Facebook.