Carpini confirma saída de James Rodriguez e diz não ter pressa por reforços

O São Paulo venceu o Água Santa por 3 a 0 nesta quarta-feira (07), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor, mesmo com um time reserva, fez grande jogo e saiu com mais uma vitória no Estadual. Contudo, em coletiva após o embate, o técnico Thiago Carpini não conseguiu escapar do principal assunto desta semana: James Rodriguez.

Afinal, o Tricolor Paulista negocia a rescisão de contrato amigável com o colombiano. Após a partida, Carpini confirmou que James não joga mais com a camisa do São Paulo.

“Nosso período de convívio foi curto, não tenho o que falar do atleta e do ser humano. O que atrapalhou um pouco foi o controle de carga que fizemos na pré-temporada por um incomodozinho na panturrilha. Ele já tinha tido na seleção essa lesão. Começamos a cuidar dela para ele ter condições o quanto antes. Mas é um interesse do próprio atleta (sair). Não é mais um assunto meu. Tecnicamente, o que ele representa e representou para o futebol a gente sabe. Seria até redundante da minha parte. Vamos entender os processos. Não foi uma decisão técnica, não foi uma decisão do clube. Foi uma decisão do próprio atleta”, disse Carpini.

São Paulo não tem urgência para repor James

Contudo, a saída do meia não faz o treinador ter urgência para trazer uma reposição. Segundo Carpini, a diretoria monitora o mercado, mas não quer contratar qualquer jogador apenas para ”tapar buraco”.

“Claro que começamos a criar alternativas para outros setores que entendemos que talvez precisemos buscar outra coisa, mas não tem pressa. Não que não tenha necessidade. Hoje, para estar no nosso grupo, a escolha tem de ser bem assertiva. Temos um grupo qualificado. Para suprir as perdas, tem de ser algo bem pensado. Temos discutido, mas com calma, buscando o máximo de informações, tentando evitar o erro. Estando dentro das possibilidades, podemos nos reforçar dentro desses setores”, explicou o treinador.

Carpini destaca força do elenco após embate no Morumbis

Por fim, o técnico conseguiu falar sobre a partida e destacou a força de seu elenco mais uma vez. Contra o Água Santa, Carpini escalou um time alternativo, com apenas o meia Alisson, que costuma ser titular da equipe, começando a partida.

“Hoje ficou muito nítida a capacidade do elenco, como o grupo é forte e comprometido. Claro que durante a partida enfrentamos dificuldades, momentos ruins. Quando você roda o elenco, começa a não ter uma sequência com a mesma formação e é natural que isso aconteça. O mais importante é a disposição, a vontade de fazer. Dentro disso, começam a surgir oportunidades. Não só o Patryck (que foi titular), mas fiquei muito feliz pelo gol do Juan também”, falou o técnico, que prosseguiu.

“O saldo é positivo. Claro que existem coisas que não foram tão boas, mas prefiro tratar internamente. Não está tudo certo, tudo muito bom. Cabem ajustes. O saldo é muito mais positivo do que negativo, mas sempre tem coisas a melhorar e evoluir. Se tivesse de destacar dois pontos seriam esses: o surgimento de novas possibilidades e a competitividade”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.