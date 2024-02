Fifa estuda implementar tempo para os jogadores se acalmarem

A Fifa está muito preocupada com a quantidade de brigas em campo e com a conduta dos artistas do espetáculo futebolista. Por isso, a International Football Association Board (IFAB), órgão da entidade que dita as regras do jogo, estuda alterações drásticas no regulamento. A informação é do jornal britânico “Times”, na edição desta quinta-feira (8).

No encontro anual da entidade, no dia 2 de março, a IFAB discutirá a aplicação de um período para os jogadores se acalmarem. Em caso de discussões ou mesmo confrontos entre os atletas, os árbitros interrompem a partida (por tempo ainda a definir) e enviam os membros das respectivas equipes à zonas distantes do campo. Ali, por sinal, os brigões estariam bem separados, esperando a poeira baixar. Uma espécie de divã para refletirem.

Esta regra, segundo a entidade, vai ajudar os mais exaltados a esfriar a cabeça. Além disso, a International Board trabalha com outras duas possibilidades. A saber: permitir apenas ao capitão a possibilidade de se aproximar do árbitro para discutir os assuntos da partida e o afastamento temporário de dez minutos por conta de faltas ou linguagem ofensiva contra a arbitragem.

A Inglaterra, aliás, espera um sinal verde da Fifa para testar as expulsões temporárias, em seus copas anuais, tanto para o masculino quanto para o feminino. No futebol amador da terra da Rainha e no País de Gales, a regra já está em vigor.

