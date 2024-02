Corinthians aguarda chegada de António Oliveira nesta quinta

O Corinthians corre para ter António Oliveira o mais rápido possível no seu dia a dia. O clube aguarda o treinador no CT Joaquim Grava já nesta quinta-feira (08), na reapresentação dos jogadores, após a derrota para o Santos por 1 a 0, nesta quarta-feira (07), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A atividade no CT está marcada para esta manhã. António Oliveira deve se reunir com os jogadores no campo para apresentações e uma primeira roda de conversas. O técnico já se despediu do Cuiabá e não estará no banco de reservas na estreia da equipe no Mato-Grossense, nesta quinta.

“Convívio vai ser o melhor possível. Conheço de enfrentá-lo, é um grande profissional, não à toa foi convidado pelo Corinthians. Espero que ele nos ajude, vai ser uma peça importante nesse cenário. Vamos fazer o máximo possível para ajudá-lo, para que ele conheça o elenco rapidamente. Que a gente possa recolocar o Corinthians no caminho certo de novo”, disse o auxiliar Thiago Kosloski, após a derrota para o Santos.

O português António Oliveira tem 41 anos e, no Brasil, já treinou Athletico Paranaense e o Coritiba, além do Benfica B, de Portugal. Ele também acabou sendo auxiliar do Santos, assim como do Al-Kazma, do Kuwait. Pelo Cuiabá, onde teve duas passagens e chegou em 2022, esteve em 64 partidas, com 22 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.

Aliás, ele chegará no Corinthians junto com os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin, além do analista de desempenho Felipe Zilio. Por fim, um preparador físico também deve chegar no clube.

