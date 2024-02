CEO da Premier League diz quantas vezes o VAR errou no Inglês

Em entrevista à Sky Sports, o CEO da Premier League, Tony Scholes, para garantir transparência com o público, disse que houve 20 erros de VAR desde a implementação da tecnologia de vídeo no Campeonato Inglês, a partir de 2019.

De lá para, Scholes, no entanto, destaca o alto percentual de acertos do VAR. Segundo ele, 96% das decisões foram corretas. Além disso, houve, em relação às últimas temporadas, um aumento de 14% nos acertos da ferramenta de tecnologia.

Em 2023/2024, foram apenas três erros. Um deles, um gol mal anulado de Luiz Díaz, do Liverpool, contra o Tottenham, em linhas mal traçadas de impedimento. Os Reds acabariam derrotados naquele encontro. Na época, o VAR foi muito criticado pela comunidade do futebol britânico.

O Liverpool lidera a competição e pode tirar a hegemonia recente do Manchester City. Mas o pontinho pode fazer muita falta na reta final.

Em novembro, as autoridades do país discutiram mudanças na tecnologia. As alterações seriam para 2024/2025. Uma delas, uma espécie de impedimento semiautomático. Representantes da Uefa e de outras confederações de futebol teriam, aliás, participado das conversas.

