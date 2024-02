Rômulo vai a Academia de Futebol para realizar exames no Palmeiras

O meia Rômulo, do Novorizontino, esteve na Academia de Futebol do Palmeiras nesta quinta-feira (08) para realização de exames médicos. O jogador tem negociações bem encaminhadas com o Verdão e foi ao CT do clube para resolver detalhes burocráticos e acertar sua ida ao Alviverde. Contudo, ele ainda não reforça o elenco de Abel Ferreira.

Isso porque o regulamento do Campeonato Paulista não permite que um jogador dispute o Estadual por duas equipes diferentes. Assim, mesmo que o Palmeiras avance para o mata-mata, o meia não pode estar inscrito pelo clube. Desta forma, o Verdão decidiu deixar o atleta atuando pela equipe de Novo Horizonte até o final da competição.

“O atleta somente poderá ser inscrito por um único Clube participante do Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024, independente da Série de disputa”, diz o regulamento do Paulistão.

O Verdão chegou a cogitar trazer Rômulo com antecedência para que ele já treinasse com o restante do elenco e conhecesse as táticas de Abel Ferreira. Contudo, como o Novorizontino vem brigando por uma vaga no mata-mata do Paulistão e ele é um dos grandes destaques do clube, a equipe do interior pediu ao Palmeiras a permanência do atleta até o fim da sua participação no Estadual.

Palmeiras vê Rômulo como reserva para Veiga

Rômulo é um meia destro, de 1,75m, que atua tanto como armador quanto pelos lados do campo. Ele também já atuou como segundo volante. Esta diversidade agrada Abel Ferreira, que vê o jogador como um substituto para Raphael Veiga. Neste ano, o Botafogo também sondou o atleta, mas as conversas não avançaram.

