Grêmio confirma lesão de Nathan Fernandes

O Grêmio informou, na tarde de quarta-feira (07), que Nathan Fernandes sofreu uma entorse no tornozelo direito. O atacante, dessa forma, já está realizando tratamento no clube e deve ficar cerca de dez dias longe dos gramados. A informação do tempo de recuperação é do “ge”.

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atacante Nathan Fernandes sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o jogo da última terça-feira, contra o Novo Hamburgo. A avaliação inicial indicou a necessidade de exame mais detalhado, o qual foi realizado por meio de ressonância magnética. Os resultados confirmam a entorse, sem ruptura dos ligamentos. Por apresentar dores e edema significativo no local afetado, Nathan já iniciou tratamento intensivo com a equipe de fisioterapia do Clube”, publicou o Grêmio nas redes sociais. Lesão de Nathan Fernandes no Grêmio

A lesão aconteceu no segundo tempo do jogo entre Grêmio e Novo Hamburgo. A contusão ocorreu momentos antes do segundo gol tricolor. Afinal, Nathan Fernandes ficou lesionado após ser derrubado dentro da área. O atacante de 18 anos saiu de campo depois da penalidade.

Renato Portaluppi, dessa forma, conta com quatro lesionados neste início de 2024. Afinal, Nathan Fernandes, Soteldo, Cuiabano e Carballo sofreram contusões nas últimas semanas e devem ser desfalques nos próximos compromissos da temporada.

Aliás, o Grêmio entra em campo no próximo sábado (10/02), diante do São Luiz, às 16h30, na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Assim, os jogadores tricolores vão em busca da sexta vitória na competição. O Imortal está na primeira colocação, com 15 pontos conquistados.

