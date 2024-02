Nunes revela contato com Bielsa. Na pauta, o lateral Ponte

O técnico do Botafogo, Tiago Nunes, manteve, no último mês, contatos diários com o treinador da seleção uruguaia sub-23, Marcelo Bielsa. El Loco também comanda a equipe profissional do país vizinho. Na pauta das conversas entre eles, o lateral-direito Ponte, titular na derrota do Glorioso para o Flamengo por 1 a 0, na última quarta (7), no Maracanã.

Pela primeira vez, o defensor charrúa começou uma partida entre os 11 no Alvinegro. O interessante é que Ponte não convenceu Nunes pelas atividades no Espaço Lonier. O técnico explicou o motivo pelo qual o Botafogo liberou o jovem para o Pré-Olímpico da Venezuela, mesmo sem outra opção para a lateral direita, já que Rafael ainda se recupera de uma lesão.

“Quero fazer, então, um agradecimento público ao professor Marcelo Bielsa. Tive o prazer de conversar com ele muitas vezes durante esses 40 dias, foi um gentleman. Liberamos o jogador porque acreditávamos que ele teria um crescimento com a presença do Bielsa no processo de formação. Eles me encaminharam todos os treinamentos, todas as filmagens… E o que mostrou no dia a dia dos treinos, amistosos e no Pré-Olímpico me passou a confiança necessária que ele poderia jogar”, pontuou.

Nunes feliz com o pupilo do Bielsa

Nunes aprovou o desempenho do jovem e gostou do que viu no Maracanã.

“Desde o ano passado, estava aqui e nunca tinha sido utilizado como titular, era opção de quem estava aqui. Vamos avaliando e colocando todos para jogarem, jogadores jovens, colocando jogadores em outras posições, dando mérito para quem está no melhor momento dentro do time e tentando encontrar soluções”, avaliou.

Campeão mundial sub-20, Ponte foi titular em duas partidas pelo Pré-Olímpico e saiu do banco em outros dois compromissos pela mesma competição. No entanto, não conseguiu ajudar o Uruguai a chegar nos Jogos Olímpicos de Paris, no meio deste ano.

