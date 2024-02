Douglas Costa evolui antes do previsto e antecipa estreia no Fluminense

Douglas Costa está relacionado para partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa-RJ. O atacante, dessa forma, vai ficar como opção no banco de reservas e pode realizar seu primeiro jogo oficial no clube. A estreia do jogador estava prevista para acontecer no clássico contra o Vasco, dia 14 de fevereiro. No entanto, os bons números do atleta nos treinos fizeram com que Fernando Diniz antecipasse os planos. A informação é do “ge”.

Estreia de Douglas Costa no Fluminense

O atacante realizou treinos durante as férias e participou das últimas atividades no CT Carlos Castilho. A ideia de Fernando Diniz é dar ritmo ao jogador antes dos confrontos decisivos da temporada. Afinal, os olhos do técnico já estão voltados para Recopa Sul-Americana, que acontece nos dias 22 e 29 de fevereiro.

Douglas Costa chegou ao Fluminense no dia 27 de janeiro e participou de 11 atividades desde então. O atacante é um dos reforços do clube para 2024 e vinha sendo tratado com muita cautela pela comissão técnica. A última partida jogador aconteceu em outubro de 2023, quando defendia as cores do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Com passagens por Grêmio, Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique, Juventus, Grêmio e Los Angeles Galaxy, Douglas Costa chega ao Fluminense com contrato de 18 meses. O atacante tinha propostas superiores no mercado, mas gostou do projeto apresentado por Fernando Diniz e topou se transferir para as Laranjeiras.

Aliás, Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quarta-feira (08/02), às 21h30, no Maracanã, pela sétima rodada da Taça Guanabara. A tendência é que Fernando Diniz entre em campo com força máxima e coloque Douglas Costa no decorrer do segundo tempo.

