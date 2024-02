Com dúvidas no ataque, Renato planeja escalação do Grêmio

O Grêmio retornou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira (08/02). Assim, Renato Portaluppi abriu 15 minutos da atividade para imprensa e indicou que vai usar os titulares no fim de semana. A informação é do “ge”.

Dúvidas no ataque

Renato Portaluppi pretende ir com força máxima no jogo entre Grêmio e São Luiz. No entanto, ainda restam dúvidas no ataque. Afinal, Nathan Fernandes sofreu uma entorse no tornozelo direito e vai ser desfalque nos próximos compromissos.

Assim, Galdino, André Henrique e Besozzi disputam por duas vagas ao lado de JP Galvão. A ideia é do técnico é entrar com dois pontas abertos pelos lados e uma referência na frente. É importante lembrar que os dirigentes tricolores seguem em busca de um atacante para 2024 e pretendem acertar com um novo reforço nos próximos dias.

Escalação do Grêmio

O técnico deve definir os titulares no treino desta sexta-feira (09/02). No entanto, a provável escalação do treinador conta com Marchesín; Fábio, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Cristaldo, Besozzi (André Henrique), Galdino e JP Galvão.

Aliás, Grêmio e São Luiz se enfrentam neste sábado (10/02), às 16h30, na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe tricolor está na liderança da competição, com dois pontos de vantagem em relação ao Internacional, segundo colocado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.