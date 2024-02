Torcedor do Corinthians, Lula corneta Gabigol: ‘Perde mais gol do que marca’

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, cornetou Gabigol, atacante do Flamengo, nesta quinta-feira (8). Durante evento em Belo Horizonte, Lula, torcedor do Corinthians, brincou sobre a diferença dos momentos das equipes e aproveitou para tirar sarro com o camisa 10 do time carioca, dizendo que o jogador “perde mais gol do que marca”.

“A Janja (mulher de Lula) é flamenguista e eu sou corintiano. Então, você vê o sofrimento que eu estou com o Corinthians quase no limbo e ela com o Flamengo dela cheio de coisa. Até contratou o Tite. A minha sorte é que o Gabigol perde mais gol do que marca. Então, estou tranquilo”, disse Lula durante evento no Minascentro, na capital mineira.

LEIA: Lula responde para qual time torce em Minas Gerais

Assim como outros torcedores do Timão, Lula ficou na expectativa de ver o atual jogador do Flamengo vestindo as cores do Corinthians. Afinal, na virada de 2023 para 2024, o presidente do clube paulista, Augusto Mello, revelou que as conversas pelo atacante estavam caminhando bem.

Por outro lado, o Flamengo e o agente do Gabigol afirmaram que não houve negociação pela saída do atacante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook