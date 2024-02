Juan deixa o Flamengo para assumir cargo na CBF

Juan não será mais o gerente técnico do Flamengo. Após receber convite da CBF para assumir o cargo de coordenador, que anteriormente foi oferecido para Filipe Luís, o ex-zagueiro está tratando de sua saída do clube carioca. O nome de Juan foi uma indicação de Dorival Júnior, treinador da Seleção.

Segundo o “ge”, a contratação de Juan faz parte da prioridade que o presidente Ednaldo Rodrigues estabeleceu para reforçar a pasta de futebol profissional da entidade. Assim, o rubro-negro trabalhará como auxiliar de Dorival Júnior para tratar de assuntos relacionados a gestão e administração do departamento, além, claro, de assuntos ligados ao campo e bola.

Além disso, Juan também ficará responsável por buscar amistosos, planejar viagens para observações e visitas a locais de treinamento.

Segundo nome que deixa a pasta rubro-negra em 2024

Anteriormente a decisão de Juan, Fabinho Soldado, que formava dupla com o ex-jogador nos bastidores do Flamengo, deixou o Mais Querido. Gerente de futebol no Rio de Janeiro, ele aceitou proposta do Corinthians para assumir o cargo de diretor da pasta corintiana.

