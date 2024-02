‘Ninho Vazio’: série terá entrevistas com pais das vítimas do incêndio

Na semana que marca cinco anos da página mais triste da história do Flamengo, o incêndio no Ninho do Urubu, a ESPN lançará uma série com entrevistas com familiares das vítimas. O “Ninho Vazio” terá depoimentos dos pais, que abordarão a dor da perda e a tentativa incansável de manter viva as memórias dos garotos.

Os entrevistados são: Rosana Souza, mãe de Rykelmo Viana, Darlei Constante Pisetta, pai de Bernardo Pisetta, Marília Barros, mãe de Arthur Vinícius, e Wedson Cândido Matos, pai de Pablo Henrique. Todos os jovens foram vítimas fatais do incêndio.

Serão quatro episódios, disponíveis na ESPN, Star+ e no YouTube da ESPN. Os dois primeiros irão ao ar na madrugada de sábado para domingo, às 00h. Já os capítulos 3 e 4 terão exibição no domingo, às 23h.

O especial “Ninho Vazio” foi produzido por Andreza Galdeano, com reportagem de Duda Gonçalves e edição de Felipe Selvani.

