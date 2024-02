Liga das Nações: sorteio da Uefa define os grupos

A Uefa realizou, nesta quinta-feira (8), em Paris, o sorteio dos grupos da Liga das Nações 2023/24. O grande destaque na Liga A (primeira divisão) foi o Grupo 2, formado por Itália, Bélgica, França e Israel. Além disso, a novidade na competição é que as quartas de final serão disputadas em março de 2025.

Os vencedores dos quatro grupos da Liga A e os segundos colocados de cada chave disputarão as quartas de final em jogos de ida e volta. Assim, quem avançar garante vaga para o “Final Four”.

Dessa maneira, a Liga das Nações é dividida em quatro ligas com base no desempenho anterior. As três principais têm 16 seleções, e a última conta com seis equipes.

O torneio foi criado na temporada 2018/19 e envolve as 54 federações da Uefa. Até agora, houve apenas três edições a cada dois anos, com Portugal, França e Espanha sendo os campeões, nessa ordem.

Confira os grupos da Liga das Nações:

Liga A (primeira divisão)

Grupo 1: Croácia, Portugal, Polônia e Escócia.

Grupo 2: Itália, Bélgica, França e Israel.

Grupo 3: Holanda, Hungria, Alemanha e Bósnia.

Grupo 4: Espanha, Dinamarca, Suíça e Sérvia.

Liga B (segunda divisão)

Grupo 1: República Tcheca, Ucrânia, Albânia e Geórgia.

Grupo 2: Inglaterra, Finlândia, Irlanda e Grécia.

Grupo 3: Áustria, Noruega, Eslovênia e Cazaquistão.

Grupo 4: País de Gales, Islândia, Montenegro e Turquia.

Liga C (terceira divisão)

Grupo 1: Suécia, Azerbaijão, Eslováquia e Estônia

Grupo 2: Romênia, Kosovo, Chipre e Lituânia ou Gibraltar

Grupo 3: Luxemburgo, Bulgária, Irlanda do Norte e Bielorússia

Grupo 4: Armênia, Ilhas Faroe, Macedônia do Norte e Letônia

Liga D (quarta divisão)

Grupo 1: Lituânia ou Gibraltar, San Marino e Lichtensein

Grupo 2: Moldávia, Malta e Andorra

